قاض إسكتلندي يرفض طعنا على تعليق البرلمان البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 11:41 صباحا

رفض قاض إسكتلندي، اليوم الجمعة، طلبا بالطعن على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق البرلمان، ما أثار غضب معارضي «بريكست بلا اتفاق»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

لكن هذا القرار يفترض أن يتم تأكيده في جلسة ستعقد في السادس من سبتمبر المقبل. يذكر أن معارضي «بريكست»، خاضوا معركة قضائية ضد تعليق البرلمان البريطاني الذي أعلنه جونسون، واعتبره هؤلاء «انقلابا».

وقال محامي البرلمانيين، أيدن أونيل، أن تعليق البرلمان شكل «سابقة»، مضيفا أن «الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية».

«بريكست» هو مصطلح سياسي يعني «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، أما التعبير الآخر وهو «بريكست بلا اتفاق»، فيشير إلى «محاولة تنصل بريطانيا من التزامتها اتجاه الاتحاد»، حسب وجهة نظر الطرف المعارض لقرار الخروج.

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