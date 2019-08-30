ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها من جبل طارق تتجه إلى لبنان

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة، أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، التي يشتبه أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا، واحتجزت لمدة ستة أسابيع في جبل طارق، تتجه حاليا نحو لبنان، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال تشاوش أوغلو، ردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت الناقلة تتجه نحو تركيا «هذه الناقلة لا تتجه بالواقع نحو لواء الإسكندرون (جنوب تركيا)، إنما تتجه نحو لبنان»، لكن بدون تحديد ما اذا كان لبنان وجهتها النهائية.

يذكر أن إحدى المحاكم بجبل طارق، قررت الإفراج عن الناقلة، بعدما حصلت السلطات هناك على «وعود» من طهران، بعدم توجه الناقلة إلى سوريا، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تزويد النظام السوري بالوقود، وهي الخطوة التي رفضتها الولايات المتحدة الأميركية، إذ طالبت باستمرار حجز السفينة.