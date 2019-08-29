أميركا تفرض عقوبات على مصرف «جمال ترست» اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 09:56 مساء
مقر وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن في 18 أكتوبر 2018. (فرانس برس)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها فرضت عقوبات على مصرف لبناني هو جمال ترست بنك الذي تتهمه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله.

وقال وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب، سيغال ماندلكر، إن «المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني».

وأكد البيان أن وزارة الخزانة تحث الحكومة اللبنانية على تخفيف تاثير هذه العقوبات على «الأبرياء من اصحاب الحسابات المصرفية الذين لا يعرفون أن حزب الله يعرض ادخاراتهم للخطر»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

ومن شأن هذه العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة وحظر التعاملات من خلال النظام المالي الأميركي. وتصنف واشنطن المصرف الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة «إرهابية» بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة الشهداء ومقرها في إيران.

والبنك متهم بالسماح لحزب الله باستخدام حسابات لدفع الاموال لممثليه وعائلاتهم وإخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء».

والمنظمة المذكورة التي أدرجت على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2007، كيان شبه عام إيراني ينقل الدعم المالي إلى حزب الله بشكل خاص. كما جرى إدراج أربع شركات تأمين تابعة للبنك على القائمة السوداء.

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