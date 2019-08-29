عمران خان يدعو إلى تظاهرات ضخمة بشأن كشمير الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 08:00 مساء

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مواطنيه إلى التظاهر بكثافة الجمعة في كافة أنحاء البلاد تنديدا بالظروف التي تعيشها المنطقة الواقعة تحت سلطة الهند في كشمير، محور خلافات البلدين.

وكتب على موقع «تويتر» الخميس: «أتمنى أن يخرج كل الباكستانيين (الجمعة) لإظهار تضامنهم مع الشعب الكشميري».

وأضاف: «علينا توجيه رسالة قوية إلى الكشميريين للقول إن أمتنا تقف بحزم إلى جوارهم».

وسبق أن دعا خان الباكستانيين في وقت سابق خلال الأسبوع إلى التظاهر كل أسبوع إلى حين توجهه إلى نيويورك للمشاركة في نهاية سبتمبر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث وعد بطرح القضية هناك.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا بين الدولتين مذ قررت نيودلهي في بداية الشهر الجاري إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح كشمير وضعا خاصا.

وتخضع تلك المنطقة منذ أربعة أسابيع لأحكام حظر التجول وتم قطع الاتصالات فيها. كما أوقف آلاف الأشخاص بحسب ما قالت مصادر محلية لـ«فرانس برس».

وردت الهند بغضب على دعوة خان إلى التظاهر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رافيش قمر :«ندين بشدة التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الباكستانيين بخصوص مسائل داخلية تخص الهند».

ويأتي إعلان خان بعدما كشف الجيش الباكستاني صباح الخميس تجربة صاروخ قادر على حمل «أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية».

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