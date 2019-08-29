ترامب يعلن «إبقاء 8600 جندي في أفغانستان»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.

وقال ترامب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة «فوكس نيوز»: «سنخفض عدد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك. سنكون دائما موجودين في أفغانستان»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وينتشر حاليا في أفغانستان ما بين 13 ألفا و14 ألف جندي أميركي بعدما بلغت ذورة عددهم 98 ألفا في عام 2011. وأكد ترامب أنه في حال تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد تم تدبيره في أفغانستان، فإن واشنطن ستعود «بقوة أكبر من أي وقت مضى».

تعهد ترامب

وتعهد ترامب طي صفحة هذه الحرب المستمرة منذ 2001. وتجري واشنطن منذ عام مفاوضات مباشرة غير مسبوقة مع طالبان وبلغت مراحلها الأخيرة في العاصمة القطرية.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الانسحاب لن يكون تاما مع إبقاء قوة قادرة على تقديم «معلومات استخباراتية عالية المستوى».