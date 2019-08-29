الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تغير مسارها بعيدا عن الساحل التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 04:10 مساء
ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» ترفع علم إيران، 18 أغسطس 2019، (فرانس برس)

أظهرت بيانات رفنيتيف لتتبع حركة السفن، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا»، التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيرت مسارها بعيدا عن الساحل التركي.

وأفرجت السلطات في جبل طارق عن الناقلة التي كانت تسمى «جريس 1»، في منتصف أغسطس الجاري بعد نزاع استمر خمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز».

 الناقلة بين ساحلي تركيا وقبرص
وقال مسؤول تركي لـ«رويترز» في وقت سابق اليوم الخميس، إن الناقلة الإيرانية لم تدخل المياه التركية. وأظهرت بيانات التتبع أن الناقلة موجودة حاليا بين ساحلي تركيا وقبرص وتتجه غربا.

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» تغير وجهتها إلى تركيا

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الإثنين الماضي، عن ناطق باسم الحكومة قوله إن طهران باعت النفط الذي تحمله الناقلة وإن مالكها سيقرر وجهتها التالية. ولم يحد المتحدث هوية المشتري. 

وبعد أن أفرجت جبل طارق عن الناقلة يوم 18 أغسطس قالت الولايات المتحدة إنها ستفعل ما بوسعها لمنع الناقلة من تسليم النفط إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأميركية.

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