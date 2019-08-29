إعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة في قضية فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 03:30 مساء
أنصار الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غوين-هيه يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراحها، 29 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بإعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك غوين-هيه في فضيحة الفساد التي أدت إلى إزاحتها من السلطة.

وأدينت بارك في أبريل من السنة الماضية بتهم تلقي رشوة واستغلال السلطة وحكم عليها بالسجن 24 عامًا ثم مددت لاحقًا 12 شهرًا إضافيًا. وقال رئيس السلطة القضائية كيم ميونغ سو «نعيد القضية إلى المحكمة العليا في سيول»، وفق وكالة «فرانس برس».

تلقي رشاوى
واستمرت المحاكمة الأولى لبارك عشرة أشهر وألقت الضوء على العلاقات بين المجموعات الصناعية الكبرى والسلطة السياسة في كوريا الجنوبية، واتهمت بارك وصديقتها المقربة شوي سون-سيل بتلقي رشاوى من مديري شركات كبرى مقابل معاملة تفضيلية. وقاطعت بارك (67 عامًا) كل الجلسات احتجاجًا على احتجازها قيد الاحتياط.

وحذرت وسائل إعلام كورية جنوبية من أن حكم اليوم الخميس، ربما لا يكون في مصلحتها، لأنه إذا تمت إدانتها مجددًا في قضيتين منفصلتين فإنها ستواجه عقوبة سجن أطول مدة.

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