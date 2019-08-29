استقالة زعيمة المحافظين الإسكتلنديين بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني

أعلنت زعيمة حزب المحافظين الإسكتلندي روث ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبيرة، اليوم الخميس، استقالتها في ضربة قاسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غداة قراره تعليق البرلمان حتى أسبوعين قبل موعد بريكست.

وفي رسالة استقالتها، تحدثت ديفيدسون عن «التضارب» الذي «شعرت به بشأن بريكست»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبررت السيدة الأربعينية التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في إسكتلندا، قرارها بأسباب عائلية أيضا.

تأكيدات جونسون

وسبق أن انتقدت ديفيدسون احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وقالت إنها صدقت تأكيدات جونسون بأنه سيحاول الحصول على اتفاق جديد مع الأوروبيين ودعت زملاءها في البرلمان إلى الموافقة عليه إذا تحقق ذلك.

موجة استنكار تضرب جونسون بعد تعليق أعمال البرلمان البريطاني

وصرحت للصحفيين في أدنبره «رئيس الحكومة، جلب لنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي». وأضافت «أقف بثبات وراء محاولات رئيس الوزراء جلب اتفاق».