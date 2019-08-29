الاتحاد الأوروبي يؤيد محادثات بين واشنطن وطهران بشرط الحفاظ على الاتفاق النووي

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمدير العام لمجلس الاتحاد الأوروبي ليوناردو سكيافو، في هلسنكي، 29 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، إن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران لكن فقط إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.

ومنذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الموقع عام 2015، الذي نصّ على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي، والعلاقات بين طهران وواشنطن متوترة. ويتصاعد الحديث عن محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران كسبيل للخروج من الأزمة، منذ طرح ترامب لهذه الفكرة في وقت سابق هذا الأسبوع، ودعوة وزير الدفاع الأميركي الجديد قادة إيران للدخول في محادثات.

ترحيب حذر بالمفاوضات

وبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كليًا، وقال إنه السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح ذري. ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعد أن أعلن ترامب، الإثنين الماضي، إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع.

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الحفاظ على الموجود

وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي «نحن دائما نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام»، وأضافت «أولًا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود» -- تحديدًا الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميًا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة. وأكملت «سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة».