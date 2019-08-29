تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الإيطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا كلف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة.

ومن المتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار وسط) للعمل معًا ضمن إئتلاف جديد، وفق وكالة «فرانس برس».

كونتي يتشاور مع الأحزاب

وقبل كونتي بهذا التكليف وسيتشاور مع الأحزاب السياسية لبضعة أيام للحصول على غالبية في البرلمان. وأعلن زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو أن الاتفاق مع الحزب الديموقراطي يجب أن يوافق عليه أعضاء الحزب في تصويت إلكتروني سيتم في عطلة نهاية الأسبوع.

أزمة سياسية

وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب سالفيني، وزير الداخلية السابق، في الثامن من أغسطس بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة خمس نجوم، ثم استقالة كونتي في 20 من الشهر متهما سالفيني بـ«تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة» قبل مصالح البلاد.

ويسعى ماتاريلا لإيجاد حل للأزمة السياسية خصوصا أن ديون إيطاليا ضخمة ويتعين على البلاد الموافقة على موازنة في الأشهر المقبلة.