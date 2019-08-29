باكستان تجري تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 10:34 صباحا
صاروخ باليستي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الجيش الباكستاني نجاح اختبار صاروخ باليستي من طراز «غزنوي» قادر على حمل ذخائر تقليدية ونووية، وقال ناطق إن الجيش الباكستاني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي سطح - سطح اليوم الخميس في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الباكستانية الميجر جنرال آصف غفور على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق... الصاروخ غزنوي القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية». ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا، وفق وكالة «رويترز».

جاءت التدريبات في الوقت الذي يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه الذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان.

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