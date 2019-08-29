إيران تدعو واشنطن إلى احترام الاتفاق النووي لاستئناف المحادثات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 09:40 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كوالالمبور، 29 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أنه يتعين على الولايات المتحدة الأميركية، احترام الاتفاق النووي، ووقف «الإرهاب الاقتصادي» ضد إيران في حال أرادت إجراء محادثات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والعلاقات بين طهران وواشنطن متوترة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الموقع عام 2015، الذي نصّ على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وقال ترامب الإثنين، إنه منفتح على لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني في غضون أسابيع، فيما بدا وكأنه اختراق محتمل تم التوصل إليه في قمة مجموعة السبع في بياريتس بجنوب غرب فرنسا. غير أن روحاني قال إن على واشنطن أن ترفع أولًا العقوبات التي فرضت في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي، وكرر ظريف هذه الرسالة.

حرب اقتصادية
وقال ظريف للصحفيين خلال زيارة إلى ماليزيا إن «الولايات المتحدة منخرطة في حرب اقتصادية ضد الشعب الإيراني، ولن يكون بإمكاننا الحوار مع الولايات المتحدة ما لم تتوقف عن فرض حرب وعن ممارسة إرهاب اقتصادي ضد الشعب الإيراني».

وأضاف: «تحدثنا مطولًا مع الولايات المتحدة، توصلنا لاتفاق ويتعين عليهم تطبيق الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل أن يتوقعوا إجراء مزيد من المحادثات». وعقب أن «إيران لا تزال تتحاور مع الدول الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق»، متابعا أنه إذا أرادت الولايات المتحدة العودة «فيتعين عليها احترام الاتفاق».

وجاءت تصريحات ترامب هذا الأسبوع بعد أن توجه ظريف إلى فرنسا الأحد، للمرة الثانية في غضون أيام، وأجرى لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع. من جهته حض وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الأربعاء، أيضًا إيران على الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة؛ بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج.

وقال إسبر «لا نسعى لنزاع مع إيران. نريد الدخول في مباحثات معهم دبلوماسيًا». وردًا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادتها فرض عقوبات قاسية، تخلت إيران عن التزامات ينص عليها الاتفاق.

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