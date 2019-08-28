رئيسة جورجيا ترغب في حل مكان بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 07:26 مساء
رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي خلال مشاركتها في اللقاء الذي ينظمه اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) في باريس، 28 أغسطس 2019. (أ ف ب)

أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي الأربعاء استعداد دولتها المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «لأن تحل مكان» الراغبين في الخروج من المنظومة الأوروبية، وذلك قبل أسابيع من الموعد المحدد لبريكست.

وقالت زورابيشفيلي خلال مشاركتها في لقاء ينظمه اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) في باريس، إنّ «جورجيا تجسّد في الوقت الراهن مفارقة» لأنّها ترغب في «الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتطلع البعض إلى مغادرته»، وفق «فرانس برس».

وأضافت ممازحة أمام جمع من رواد الأعمال والمسؤولين الأوروبيين بينهم الوزير البريطاني لبريكست ستيف باركلي، «علاوة على ذلك، نحن مستعدون لأخذ المكان». وأوضحت الرئيسة الجورجية أنّ "«80% من الشعب الجورجي يؤيد منذ نحو 15 عاماً الانضمام إلى أوروبا». وشددت على أنّ «طموح جورجيا الأوروبي لم يكن يوماً بهذا العزم».

وقالت زورابيشفيلي التي ترأس جورجيا منذ 2018 ولاقت كلمتها تصفيقا حادا، إنّ «من الواضح اليوم أنّ وجهات النظر الأوروبية غير مستعدة لتوسيع فوري (...) غير أنّ جورجيا أظهرت صبرها لأنّها تأمل بنجاح الاتحاد الأوروبي».

ودعت رئيسة جورجيا المولودة في فرنسا لوالدين جوجيين مهاجرين وسبق أن عملت في وزارة الخارجية الفرنسية، المسؤولين الأوروبيين إلى إظهار انفتاح على بلدها.

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