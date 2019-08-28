وفد إيراني يزور فرنسا لاستكمال محادثات بيارتيس الأسبوع المقبل

الطائرة الرسمية الإيرانية التي نقلت وزير الخارجية محمد جواد ظريف عند هبوطها، 25 أغسطس 2019 في مطار بياريتس بفرنسا (فرانس برس)

يزور وفد إيراني، فرنسا الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات في محاولة لنزع فتيل التوتر القائم منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، بحسب ما أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، اليوم الأربعاء.

ومنذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق النووي الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي، يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وفق «فرانس برس».

إيران تسقط طائرة أميركية

وفي يونيو، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة في الخليج فأعطى ترامب موافقته على توجيه ضربة انتقامية للجمهورية الإسلامية لكنّه عاد وألغاها في اللحظات الأخيرة، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» عن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي قوله «لقد كان هناك تقدم لا بأس به بل جيد منذ الأسبوع الماضي». وتابع أن «وفدا إيرانيا سيتوجه الأسبوع المقبل إلى فرنسا لمناقشة جوانب وتفاصيل هذه المباحثات».

روحاني يدعو أميركا إلى رفع العقوبات عن إيران

ترامب وروحاني

وأجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأسبوع الماضي، مباحثات في فرنسا، في زيارة هي الثانية له في أيام، أحيت الآمال بتهدئة التوتر. وبعد المحادثات، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس، أبدى الرئيس الأميركي انفتاحا على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني في مستقبل قريب. لكن الرئيس الإيراني أعلن بعدها أن أي اجتماع لا يمكن أن يحصل إلا إذا ألغت الولايات المتحدة أولا العقوبات.

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إيران تتخلى عن الاتفاق النووي

وسبق أن ردت إيران على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات مشدّدة على الجمهورية الإسلامية، بتخلّيها، على مرحلتين، عن التزامات ينص عليها الاتفاق النووي. ويبذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودا لتهدئة الأوضاع، وحض الولايات المتحدة على السماح لإيران ببيع نفطها إلى الصين أو الهند.

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