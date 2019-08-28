ستة قتلى بعد إطلاق قوات الأمن الإندونيسية النار على محتجين في بابوا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 05:01 مساء
عناصر من ضباط شرطة مكافحة الشغب في جاكرتا (أرشيفية: الإنترنت)

فتحت قوات الأمن الإندونيسية النار على محتجين في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في اشتباك بمكتب حكومي في منطقة ديياي، بحسب ما قال أحد السكان وموقع إلكتروني نقلا عن جماعة انفصالية .

ويحتج آلاف الأشخاص، منذ الأسبوع الماضي، على ما يصفونه بـ«التمييز العرقي» وهو ما أدى إلى احتراق سوق وسجن ومكاتب حكومية، ونقل نحو 1200 شرطي جوا لتعزيز الأمن في الإقليم الذي يتسم بالتواجد العسكري المكثف بسبب النزاعات الانفصالية المستمرة منذ عقود، وفق وكالة «رويترز».

إصابة العديد من الأشخاص
وقال أحد السكان، ويدعى جون باكاج لـ «رويترز» عبر الهاتف إن العديد من الأشخاص أصيبوا في الاشتباك الذي وقع اليوم الأربعاء في منطقة ديياي التابعة لإقليم بابوا. وذكر موقع «سوار بابوا.كوم» الإخباري نفس محصلة الضحايا وقال مراسلوه إنهم سمعوا دوي إطلاق نار أثناء حديثهم عبر الهاتف مع محتجين بالموقع. وقال المحتجون إن الآلاف يتظاهرون خارج مكتب حكومي في ديياي.

أطفال بين الضحايا
ونقل الموقع عن الناطق باسم جماعة انفصالية قوله إن قوات الجيش والشرطة فتحت النار على المحتجين. وكتبت فيرونيكا كومان، وهي محامية حقوقية ينصب اهتمامها على إقليم بابوا، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أطفال من بين ضحايا إطلاق النار الذي قامت به قوات الأمن الإندونيسية في ديياي»، مضيفة أن أكثر من 12 محتجا أصيبوا.

استفزاز
ورفض الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، في العاصمة جاكرتا، التقارير التي تتحدث عن سقوط قتلى ووصفها بأنها «استفزاز»، لكنه قال إن جنديا بالجيش قتل وأصيب ثلاثة رجال شرطة في الاشتباك. وأشار براسيتيو إلى ان «قوات الأمن تحاول إرساء النظام في المنطقة»، مضيفا أن المعلومات التي تدلي بها شرطة إقليم بابوا هي فقط الجديرة بالثقة. فيما قال الناطق باسم الجيش في إقليم بابوا إيكو داريانتو لـ«رويترز» عبر الهاتف «لم نعرف بعد عدد الضحايا هناك نظرا لأن الاتصالات من هناك محدودة».

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