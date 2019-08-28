لافروف وظريف يبحثان الوضع في منطقة الخليج الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في الثاني من سبتمبر؛ لبحث الوضع في منطقة الخليج، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء.

وأضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيبحثان أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ومنها الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015، وفق وكالة «رويترز».

تطور العلاقات الإيرانية الروسية

وأوضحت زاخاروفا أنه «من المخطط بحث القضايا الملحة للتعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل الآراء حول الأجندة الإقليمية والدولية، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة والأوضاع في منطقة الخليج وبعض المواضيع الحيوية الأخرى»، وتابعت: «تتطور العلاقات الإيرانية الروسية متعددة الجوانب بصورة مكثفة على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، مع التصميم المشترك على التوسيع اللاحق للتعاون متبادل المنفعة في إطار مجالات مختلفة»، وفق «روسيا اليوم».