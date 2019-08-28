بعد إلغاء تسهيلات تجارية.. كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان

علم كوريا الجنوبية (أرشيفية: الإنترنت)

وسط خلاف سياسي واقتصادي آخذ في التفاقم، استدعت كوريا الجنوبية، سفير اليابان؛ للاحتجاج على قرار إلغاء تمتعها بتيسيرات تصديرية، الذي دخل حيز التطبيق اليوم الأربعاء.

وأزالت اليابان جارتها كوريا الجنوبية هذا الشهر مما يعرف باسم «القائمة البيضاء» الخاصة بالشركاء التجاريين الذين يتمتعون بمزايا تفضيلية، وهو ما يعني تعقيد إجراءات التصدير واحتمال تباطؤ إمدادات مجموعة من البضائع، وفق وكالة «رويترز».

إجراءات غير عادلة

ودفع هذا القرار كوريا الجنوبية لرفع اليابان من القائمة التفضيلية وإلغاء اتفاق لتبادل المعلومات. وقال نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم هيون-تشونج، إنه من المؤسف بشدة دخول قرار اليابان إلغاء تيسيرات التصدير حيز التطبيق. وأضاف في مؤتمر صحفي أن بلاده مستعدة لإعادة النظر في قرارها إلغاء اتفاق تبادل المعلومات إذا عدلت طوكيو عما اتخذته من «إجراءات غير عادلة»، وأكمل «أريد التأكيد على أن الكرة في ملعب اليابان».

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تعويضات لكوريين

وتدهورت العلاقات بين البلدين في أواخر العام الماضي بعد حكم أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية يقضي بمنح تعويضات لبعض الكوريين الذين أجبروا على العمل في شركات يابانية خلال حقبة الاحتلال الياباني من عام 1910 وحتى عام 1945. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن نائب وزيرة الخارجية تشو سي-يونج استدعى السفير الياباني ياسوماسا ناجامين لتقديم شكوى رسمية وطالبه بالتراجع عن قرار رفع سول من القائمة البيضاء.