مقتل شخصين في فيضانات تضرب جنوب غرب اليابان.. وإنذارات قصوى للمواطنين

ارتفاع منسوب مياه نهر فوكوكا في اليابان، 28 أغسطس 2019 (فرانس برس)

تسببت الفيضانات بمقتل شخصين على الأقل، وأطلقت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، إنذارات قصوى بسبب تساقط أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان خصوصًا في جزيرة كيوشو.

وعثر على جثة رجل في سيارته بعد أن جرفتها السيول في منطقة شاغا، كما قال موظف محلي لوكالة «فرانس برس». وذكرت السلطات المحلية إن رجلًا في الثمانين من العمر قضى غرقًا في ظروف مماثلة في فوكووكا أثناء محاولته الخروج من سيارته التي غمرتها المياه. وقال الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا إن شخصًا آخر في ساغا أصيب «بأزمة قلبية»، وأضاف «تلقت الشرطة والإطفائيون الكثير من الاتصالات العاجلة».

وأعلن الناطق باسم الحكومة «سجلت خسائر كبرى في مناطق مختلفة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار وانزلاقات التربة والمنازل التي غمرتها المياه»، موضحًا أن فداحة الأضرار من الوارد أن تزداد في الساعات المقبلة.

توصيات بالإجلاء

وأصدرت السلطات المحلية أوامر غير ملزمة بالإجلاء تطال 670 ألف نسمة، مقابل 240 ألفا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، استنادًا إلى إنذار من الأرصاد الجوية بمستوى استثنائي شملت توصيات الإجلاء نحو مليون شخص إضافي في المنطقة.

مخاطر تنبئ بكارثة

وقال مسؤول في الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية خلال مؤتمر صحفي نظم بشكل طارىء صباح اليوم الأربعاء إن «مخاطر حدوث كارثة مرتفعة جدا»، وأضاف «علينا اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية لضمان الحماية (...) أرجوكم لا تتأخروا». وأظهرت القنوات التلفزيونية مشاهد لأحياء كاملة غطتها الوحول مع سيارات غرقت تحت المياه بشكل شبه تام.

لا وقت للهرب

وتتعرض اليابان وخصوصا جنوب غرب البلاد كل سنة لفترات تهطل فيها الأمطار بغزارة. وفي أغلب ألأحيان، تسجل هذه الظاهرة مع هبوب إعصار لكن هذه المرة الأمر يختلف. ويؤدي هطول هذه الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع كبير في منسوب مياه الأنهار وإلى انزلاقات للتربة غالبا ما توقع ضحايا. وتجد السلطات صعوبة كبيرة في تطبيق أوامر الإجلاء. ومن الصعب أحيانا على السكان التنقل خصوصا ليلا وفي مناطق ريفية معزولة حيث يقيم عدد كبير من الأشخاص المسنين. ولا يدرك السكان أيضا السرعة التي يرتفع فيها منسوب مياه الأنهار وغالبا ما يظنون أنه سيكون لديهم الوقت للهرب.

يذكر أنه في يوليو 2018 أدت الفيضانات إلى سقوط أكثر من مئتي قتيل في اليابان.