الصين ترفض استقبال سفينة حربية أميركية

شاحنات تنقل حاويات في ميناء بتشينغداو، 11 يوليو 2019 (رويترز)

رفضت الصين طلبا بزيارة سفينة حربية أميركية لميناء تشينغداو خلال الأيام الأخيرة، بحسب تصريح مسؤول دفاعي أميركي، في وقت يشهد توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهذه المرة الثانية التي ترفض فيها الصين طلبا من الولايات المتحدة هذا الشهر بعدما رفضت طلبها بزيارة سفينتين حربيتين لهونج كونج، مع تفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤول الدفاعي لـ«رويترز»، اليوم الأربعاء، بشرط عدم نشر اسمه، إنه كان من المفترض أن تزور المدمرة البحرية الميناء يوم الأحد الماضي، لكن الصين رفضت الطلب قبل ذلك. وأضاف أن السفن الحربية الأميركية تزور الصين من حين لآخر وكانت أحدث زيارة في 2017، وآخر سفينة حربية أميركية زارت ميناء تشينغداو هي المدمرة بنفولد عام 2016.

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سبب الرفض

وردا على سؤال بشأن سبب رفض الطلب الأميركي، قال المسؤول الدفاعي إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى بكين. فيما قال جينغ شوانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين إنه ليس على دراية بالموقف وأحال الأسئلة إلى الجيش. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

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وأضرت الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم بالنمو العالمي وأثارت مخاوف بالأسواق من أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنعش الآمال يوم الإثنين الماضي؛ بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسهم في تهدئة حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.