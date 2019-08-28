طالبان: نقترب من «اتفاق نهائي» مع أمريكا لإنهاء الحرب الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:03 مساء
صورة لاجتماع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان ووفد من طالبان في الدوحة، 26 فبراير 2019 (فرانس برس)

قالت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إنها بصدد التوصل إلى «اتفاق نهائي» مع مسؤولين أميركيين بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذًا للجماعات المتشددة.

وتنعقد المفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا في العاصمة القطرية الدوحة، وبدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي، وفق وكالة «رويترز».

 أنباء سارة
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين: «نأمل في أن تكون لدينا قريبًا أنباء سارة لدولتنا الإسلامية التي تسعى للاستقلال».

جلسة مطولة من جولة المفاوضات التاسعة بين الأميركيين وطالبان

وأعلنت الحركة، في وقت سابق أنها تضع اللمسات الأخيرة على النقاط التقنية من اتفاق مع واشنطن في المحادثات التي تُعقد في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين، السبت الماضي، إنه «سيتم إبرام الاتفاق حين نتفق على هذه النقاط»، وفق «فرانس برس».

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