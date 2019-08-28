هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 10:34 صباحا
صورة وزعتها رئاسة غواتيمالا لرئيس هندوراس خوان أورلاندو إيرنانديز في سان بيدرو سولا في هندوراس في 23 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أعلنت حكومة هندوراس، أمس الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس إنه «في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل»، موضحًا أن «المكتب الدبلوماسي هو امتداد لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن «إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليًا تحليله في الأجواء الدولية والوطنية».

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدًا قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية. وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.

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