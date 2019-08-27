إيطاليا: اتفاق وشيك بين يسار الوسط و«الخمس نجوم» لتشكيل إئتلاف حكومي

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. (أرشيفية: الإنترنت)

عمدت حركة الخمس نجوم الشعبوية (المناهضة للمؤسسات) الثلاثاء إلى تعليق مباحثاتها مع الحزب الديمقراطي طالما لم يعط هذا الحزب من اليسار الوسط رسميًا الضوء الأخضر للتجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي.

واختتم الحزبان ليلًا مشاورات متوترة دامت أربع ساعات لتشكيل حكومة لتحل مكان الإئتلاف بين حركة الخمس نجوم والرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، في معادلة تشمل برنامجًا مشتركاً وعملية دقيقة لتقاسم الحقائب الوزارية، وفق «فرانس برس».

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وكان يفترض أن يلتقيا في الساعة 11,00 (9,00 ت غ) لاجتماع حاسم في مقار كونتي لكن بيانًا شديد اللهجة نشرته صباح الثلاثاء حركة خمسة نجوم أدى إلى إلغاء الاجتماع.

وقالت الحركة «بعد لقاء لأربع ساعات لم نتوصل إلى نتيجة. لا يمكننا العمل هكذا. سنلتقي مجددًا الحزب الديمقراطي بعد أن تعطي هيئات الحزب موافقتها لبقاء كونتي على رأس الحكومة». وأضافت «الأمور ليست على ما يرام. في مثل هذه المرحلة الدقيقة بالنسبة إلى البلاد لا وقت نهدره. الحزب الديمقراطي لا يفكر بوضوح».

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ورغم تصدرها نتائج الانتخابات التشريعية عام 2018 (32% من الأصوات)، إلا أنها خسرت الكثير في الانتخابات الأوروبية الأخيرة مع حيازتها على نسبة 17% فقط من الأصوات، وستكون العودة إلى صناديق الاقتراع بمثابة انتحار سياسي.

غضب الحزب الديمقراطي

ولم يرق لأندريا ماركوتشي الذي يقود أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ إلغاء الاجتماع بين كونتي ورئيس الحزب الديمقراطي نيكولا زينغاريتي ورئيس حركة الخمس نجوم لويجي دي مايو متهمًا الأخير بتهديد التحالف.

وقال «طموحاته الشخصية قد تفشل اتفاقًا لتشكيل حكومة جديدة». وقالت باولا دي ميكيلي المسؤولة في الحزب الديمقراطي «يتحدث الحزب الديمقراطي عن مقترحات منذ ثلاثة أيام وترد حركة 5 نجوم بتحديد مهل». وبحسب الإعلام يسعى دي مايو للحصول على حقيبة الداخلية خلفًا لسالفيني وسيكون بذلك ثأر من المسؤول عن انهيار إئتلافهم في الثامن من أغسطس. ويراه البعض أيضًا وزيرًا للدفاع.

وزينغاريتي لا يعارض بحسب أوساطه بقاء كونتي رئيسًا للوزراء. لكنه يعتبر في حال إعادة انتخاب كونتي إنه لا يجوز أن يكون لديه نائبان يمثلان حليفي الغالبية بل نائب واحد من الحزب الديمقراطي. وتراهن الصحف على رغبة الحزب الديمقراطي في الحصول على حقيبتي الاقتصاد والخارجية.