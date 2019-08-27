أول تحرك للمعارضة البريطانية لمنع «بريكست» من دون اتفاق

زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربين قبيل اجتماع مع قادة المعارضة في لندن، 27 أغسطس 2019، (فرانس برس)

بدأت المعارضة في بريطانيا التجمع، برئاسة زعيم المعارضة العمالية، جيريمي كوربن، الثلاثاء، لمحاولة تشكيل جبهة مشتركة ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» من دون اتفاق، كما يعتزم تنفيذه رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

ومن المقرر أن يتم التجمع لقادة المعارضة في 31 أكتوبر المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وصرح كوربن لجريدة «ذي إندبندنت» قبل الاجتماع المقرر عند الساعة (10,00 بتوقيت غرينتش) في مكتبه في البرلمان في لندن بأن حزب العمال «المعارض الرئيس» سيقوم «بكل ما يلزم» لمنع «بريكست» من دون اتفاق، الذي لن يكون مفيدا إلا «للأغنياء والمضاربين».

وحذر أيضا من مخاطر حصول الخروج من دون اتفاق يصب لصالح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المدافع الشرس عن «بريكست» دون اتفاق.

ووعد جونسون بإبرام «اتفاق تجاري كبير جدا بشكل سريع» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد كوربن أن بريكست دون اتفاق «لن يرد لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأميركية الكبرى».

تداعيات الانفصال

ويريد بوريس جونسون مغادرة الاتحاد مهما كلف الأمر مع أو دون اتفاق، ما يقسم المملكة المتحدة وحتى معسكره المحافظ الذي يرغب قسم منه بإبقاء روابط وثيقة مع الاتحاد. وهذا الأمر يثير أيضا خوف الأوساط الاقتصادية التي تخشى تداعيات انفصال من دون اتفاق خصوصا إعادة فرض رسوم جمركية.

وأعلن جونسون الإثنين أنه «أكثر تفاؤلا بقليل» بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، بعد أن التقى قادة أوروبيين عدة خلال قمة مجموعة السبع.

ويختلف الاتحاد الأوروبي ولندن على مصير الحدود الإيرلندية المستقبلية التي ستفصل بين المملكة المتحدة والسوق الموحدة الأوروبية رغم أنهما أكدا استعدادهما لمناقشة المسألة.

ويرى كوربن أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي بريكست دون اتفاق. إلا أنه يريد قبل ذلك أن يُسقط الحكومة عبر التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها بعد عودة البرلمان من العطلة في الثالث من سبتمبر وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء موعد «بريكست».

وسيقوم حزب العمال بحملة لإجراء استفتاء جديد حول الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي تطرح فيه إمكانية إبقاء المملكة المتحدة عضو في التكتل.

وترفض هذا السيناريو زعيمة الليبراليين الديمقراطيين، جو سوينسون، التي تشارك في الاجتماع إلى جانب النواب؛ إيان بلاكفورد (الحزب الوطني الاسكتلندي) وليز سافي-روبرتس (الحزب الوطني في ويلز) والنائبة المحافظة السابقة آنا سوبري (مستقلة).

ولم يلبِ أي من المحافظين الموالين لأوروبا الدعوة للاجتماع، إذ إنهم لا يرغبون في وصول حزب العمال إلى الحكم.