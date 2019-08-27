اليابان تنافس الصين في أفريقيا بمؤتمر حول التنمية بحضور زعماء القارة

رئيس وزراء اليابان (يمين) يلقي كلمته الختامية بجانب الرئيس الكيني بمؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا في 28 أغسطس 2016 (فرانس برس)

تستضيف اليابان، غدا الأربعاء، النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، حيث تستقبل عشرات القادة الأفارقة في محاولة لتعزيز حضور شركاتها في القارة الغنية بالموارد الطبيعية، في منافسة مع الصين.

ويفترض أن يتيح هذا المؤتمر الذي ينظم بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي منذ العام 1993 لليابان بأن «تقوم بأعمال جوهرية» في القارة، بحسب ما نقلته «فرانس برس» عن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

وتبدأ أعمال المؤتمر الأربعاء وتنتهي الجمعة في يوكوهاما جنوب غرب العاصمة اليابانية.

ومن بين القادة الذين ينتظر مشاركتهم في المؤتمر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وتنفذ 150 شركة يابانية معرضا على هامش اللقاءات الرسمية.

ومن بين تدابير أخرى، يفترض أن تعلن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين (3.4 مليار يورو) لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة، من ضمنها معدات إضافية لإنتاج الطاقة الهوائية في مصر، ووحدات للطاقة الحرارية الجوفية في كينيا وجيبوتي.

ومن المقرر أن يعلن البنك الأفريقي للتنمية واليابان معا عن مشاريع تزيد قيمتها على 300 مليار ين ستكون «شفافة ونوعية»، بحسب بورصة طوكيو.

وأكدت اليابان أن استثماراتها في القارة الأفريقية ستتم بـ«نوعية جيدة» مع «تطوير للموارد البشرية المحلية» والحد من أعباء شروط الاستدانة، في مقارنة مبطنة مع جارتها ومنافستها الصين الحاضرة كذلك بقوة في القارة الأفريقية.

وبلغت قيمة الاستثمار الياباني الموجه في أفريقيا (القيمة التراكمية للاستثمارات عاما بعد عام) 7.8 مليار دولار أواخر العام 2017 مقابل 43 مليار دولار للصين، وفق وكالة جيترو.

وانخفضت الصادرات اليابانية إلى أفريقيا بنسبة 27% منذ العام 2008 فيما ارتفعت بنسبة 50% الصادرات الصينية خلال المرحلة نفسها وفق الوكالة.

ويأتي ذلك في ظل تنظيم الصين مؤتمرا منفصلا بشأن الاستثمار في أفريقيا، إضافة إلى استثمارها بمبالغ أعلى بكثير في القارة، حيث تعهدت بتمويلات جديدة تبلغ 60 مليار دولار خلال قمة الصين - أفريقيا العام الماضي أي ضعفي تعهدات مؤتمر طوكيو العام 2016.

واتهم مشروع «طريق الحرير الجديدة» الذي افتتحته بكين العام 2013 لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بتفضيل العمال والشركات الصينية على حساب الاقتصادات المحلية، مع إغراق تلك الدول بأعباء المديونية، وعدم احترام حقوق الإنسان والمناخ.

وقال دبلوماسي ياباني مسؤول عن المؤتمر، ماساهيكو كييا، إن مشاريع البنى التحتية «المطورة من خلال استثمارات أو قروض صينية...يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ديون هائلة على بعض الدول».

وأكد أن «النوعية الأفضل» لمشاريع البنى التحتية اليابانية وإتباعها بصيانة محلية يضمن «تكلفة أقل على المدى الأطول»، موضحا أن «تسليم البنى التحتية والمعدات لا يعني نهاية المشروع».