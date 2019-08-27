تركيا تطالب روسيا بضمان «سلامة جنودها» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 12:13 مساء
الرئيس التركي أردوغان يصافح نظيره الروسي بوتين في اليابان، 29 يونيو 2019. (وكالات أنباء)

أعلن مسؤول تركي كبير أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتخاذ خطوات لضمان سلامة الجنود الأتراك في مواجهة هجوم من الجيش السوري شمال غرب سورية، وذلك عندما يجتمع الزعيمان اليوم الثلاثاء، وفق وكالة «رويترز».

وأبلغ أردوغان، الذي يزور روسيا ليوم واحد، بوتين الأسبوع الماضي بأن الهجمات التي تشنها قوات حكومة الرئيس بشار الأسد تتسبب في أزمة إنسانية وتهدد أمن تركيا القومي.

وأبلغ المسؤول «رويترز» بأن أمن الجنود الأتراك في سورية سيكون واحدا من أهم الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع الذي من المقرر أن يبدأ الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينتش). ومن المقرر أن يصدر بيان مشترك الساعة الرابعة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش).

وقال المسؤول «نتوقع من روسيا أن تستغل نفوذها على النظام في هذا الشأن. سنرد على أي هجوم يستهدف جنودنا، حتى لو كان محدودا».

وتحاصر القوات السورية مقاتلي المعارضة وموقعا عسكريا تركيا في شمال غرب سوريا في هجوم يهدف لاستعادة أراض وبلدات خسرتها الحكومة في بداية الحرب. وتقدم تركيا الدعم لبعض فصائل المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد بينما تدعم روسيا وإيران الأسد.

وموقع المراقبة العسكري قرب بلدة مورك واحدا من 12 موقعا أقامتهم أنقرة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع موسكو وطهران قبل عامين لخفض حدة القتال بين قوات الحكومة والمعارضة.

وقال المسؤول «لا بد من تجنب أي تحرك أو هجوم ينتهك الاتفاق لكننا للأسف نرى أمثلة على ذلك في الآونة الأخيرة.. نتوقع من بوتين أن يتخذ خطوات لحل المشكلة هناك».

وأجرى أردوغان وبوتين محادثات متكررة ووطدا العلاقات بالتركيز على التعاون في مجال الطاقة والدفاع. وفي يوليو، بدأت تركيا تتسلم منظومة «إس-400» الروسية للدفاع الصاروخي في تحرك وتر علاقات أنقرة بالولايات المتحدة شريكتها في حلف الأطلسي.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوص آكار، الإثنين، إن تسليم البطارية الثانية للمنظومة سيبدأ يوم الثلاثاء.

ويضع تقدم القوات السورية الجنود الأتراك في المنطقة في مرمى النيران كما يهدد آمال أنقرة في منع موجة جديدة من اللاجئين، ومنهم مقاتلون، على حدودها الجنوبية.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 500 ألف نزحوا عن ديارهم منذ بدأ الجيش السوري هجومه في أواخر أبريل. ويتوغل معظم هؤلاء، أثناء هربهم، في معاقل المعارضة وصوب الحدود. وفتحت تركيا حدودها في بداية الصراع السوري في 2011 وتستضيف في الوقت الراهن 3.6 مليون لاجئ سوري.

وقال المسؤول «لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع موجة مهاجرين من هناك إلى تركيا. ينبغي اتخاذ إجراءات للتصدي لأي مشاكل قد تنجم عن هذه المسألة».

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