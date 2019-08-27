تفاؤل في إيطاليا بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد بدون «اليمين»

رئيس الحزب الديموقراطي الإيطالي، نيكولا زينغاريتي، في روما، 22 أغسطس 2019، (فرانس برس)

تعززت مساء الإثنين فرص تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا، مؤلفة من الحزب «الديموقراطي» (يسار الوسط) وحركة «الخمس نجوم الشعبوية»، بعد سلسلة تصريحات متفائلة واجتماعات متكررة.

يأتي هذا بعد نحو ثلاثة أسابيع من انسحاب زعيم الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني من الائتلاف الحكومي، بعد 14 شهرا فقط من تشكيله مع حركة «الخمس نجوم»، يبدو أن إعادة تركيب المشهد السياسي تسير في الاتجاه الصحيح، وفق «فرانس برس».

وتكثفت المحادثات بين حركة «الخمس نجوم» والحزب «الديموقراطي» القوة اليسارية الأولى في البلاد، من أجل تشكيل حكومة جديدة، أطلق عليها الإعلام اسم «أصفر-أحمر»، ومن أجل الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد.

وأعلن رئيس الحزب الديموقراطي، نيكولا زينغاريتي، بعد لقاء مقتضب مع رئيس حركة «الخمس نجوم» لويجي دي مايو، «أنا متفائل بشأن بناء هذا الاتفاق، نحن على المسار الصحيح. تشكيل حكومة أمر جدي».

وتابع، مبتسما، أن المفاوضات قد «افتتحت أخيرا من أجل حكومة تغيير».

وبهدف إيجاد حل للأزمة، يعمل الطرفان على فرضية إعادة تسليم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جوزيبي كونتي، رئاسة الحكومة الجديدة، وهو أحد مطالب الخمس نجوم. في المقابل، يمنح الاشتراكيون الديموقراطيون فرصة إعادة تشكيل كاملة للفريق الحكومي.

والتقى زينغاريتي ودي مايو وكونتي عند الساعة 21,00 الإثنين، وانتهى اجتماعهم بعد أربع ساعات بدون أن يزيل الشكوك حول الحكومة الجديدة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي إنهم لم يتمكنوا خلال اجتماعهم من الاتفاق على برنامج عمل الحكومة ولا على مشروع قانون مالي لعام 2020.

وأكدت مصادر أخرى في حركة الخمس نجوم أن الحزب الديموقراطي لم يوضح موقفه من تسلم كونتي للحكومة خلال ذلك اللقاء.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس كتلة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ، أندريا ماركوتشي، أن زينغاريتي لم يضع «فيتو» على بقاء كونتي رئيسا للحكومة، رغم أنه ندد بموافقته على إملاءات وزير الداخلية في حكومته المنهارة ماتيو سالفيني المناهضة للمهاجرين.