ظريف: نبذ القانون الدولي في تصاعد

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، (أرشيفية: الإنترنت)

اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، وقال إن نبذ القانون الدولي توجه آخذ في التصاعد.

وأضاف ظريف لوانغ في تصريحات أمام صحفيين أن «نبذ القانون الدولي، ليس عدم احترام القانون الدولي فحسب بل احتقار القانون الدولي في واقع الأمر، آخذ في التصاعد ونحتاج للعمل معا»، وفق وكالة «رويترز».

وأكمل أنه يزور بكين لإطلاع المسؤولين الصينيين على اجتماعاته في فرنسا في الآونة الأخيرة بشأن الاتفاق النووي، لكنه لم يخض في تفاصيل. ووصل ظريف إلى الصين بعد زيارة إلى قمة مجموعة السبع لإجراء محادثات مع فرنسا التي تستضيف القمة. جاءت الزيارة في الوقت الذي كثفت فيه باريس جهودها لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن، في تحرك دبلوماسي مثير قال البيت الأبيض إنه فاجأه.

سياسة فرض أقصى الضغوط

ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015، اتبع الرئيس دونالد ترامب سياسة فرض أقصى الضغوط في محاولة لإجبار إيران على الدخول في مفاوضات جديدة تشمل برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة.

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شراكة إستراتيجية

وللصين روابط دبلوماسية وثيقة وأخرى في قطاع الطاقة مع إيران، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي تقول إنه يتعين الحفاظ عليه. وقال وانغ «بيننا شراكة إستراتيجية شاملة... يشير هذا إلى المستوى المتميز لعلاقاتنا وتعاوننا الإستراتيجي الوثيق».

وقال ظريف إنه متحمس بشدة لمبادرة الحزام والطريق التي تهدف لإحياء طريق الحرير القديم بإنفاق هائل على بنية تحتية تربط الصين بباقي آسيا وما وراءها. وأضاف أن إيران تعتبر المبادرة «مستقبل منطقتنا وتفاعلنا العالمي».