لهذه الأسباب.. إندونيسيا تعتزم نقل عاصمتها إلى شرق جزيرة بورنيو

صورة التُقطت في 23 فبراير 2018 تُظهر وسط جاكرتا (فرانس برس)

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، أن موقعا في شرق جزيرة بورنيو اختير لنقل العاصمة السياسية للبلاد في المستقبل إلى خارج جاكرتا، المدينة الضخمة المكتظة والمهددة بارتفاع مستوى المياه.

وبرر الرئيس اختبار الموقع أولاً «لأنه ليس معرضا كثيرا للكوارث الطبيعية» مثل الفيضانات والهزات الأرضية وموجات التسونامي والثوران البركاني، في حين أن جزءا كبيرا من الأراضي الإندونيسية تقع على حزام نار المحيط الهادئ.

وأشار الرئيس إلى أن الموقع الجديد في ولاية كاليمانتان الشرقية (الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو) اختير «لأن موقعه استراتيجي، في وسط إندونيسيا». ويقع المكان المقترح بين مدينتي باليكبابان وساماريندا في منطقة غابة استوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي كبير. ولم يتمّ بعد اعتماد الموقع رسميا كعاصمة للبلاد.

عبء ثقيل

وقال الرئيس الإندونيسي «العبء الذي تحمله حاليا جاكرتا ثقيل جدا كمركز سياسي واقتصادي ومالي وكذلك بالنسبة للتجارة والخدمات». وذكّر بأن «منذ أن أصبحت مستقلة، لم تختر إندونيسيا أبدا عاصمتها».

قانون لإقرار تغيير العاصمة

ووفق قول الرئيس، ستعد الحكومة قانونا يتم طرحه في البرلمان لإقرار تغيير العاصمة، وقدر أن تصل كلفة العملية إلى 32 مليار دولار. وأوضح وزير التخطيط، بامبانغ برودجونيغورو، أن بعد مرحلة تحضيرية عام 2020، يفترض أن يبدأ نقل الهيئات الحكومية اعتبارا من العام 2024.

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