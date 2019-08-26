ترامب: باريس وواشنطن «تقتربان من اتفاق» بشأن الضريبة على شركات الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 12:31 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن فرنسا والولايات المتحدة «تقتربان» من التوصل إلى اتفاق حول الضرائب التي أقرّتها فرنسا على شركات الإنترنت العملاقة الأربع الأميركية والتي تعارضها واشنطن بشدة.

وفي رده على سؤال حول اتفاق محتمل مع باريس بشأن هذه المسألة الحساسة، قال ترامب متحدثا في بياريتس بجنوب فرنسا «نقترب من ذلك»، بعدما كان هدّد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي رداً على الضريبة الفرنسية على إيرادات شركات الإنترنت في الأراضي الفرنسية، وفق وكالة «فرانس برس».

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