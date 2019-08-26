إيران تعلن بيع نفط الناقلة «أدريان داريا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 12:11 مساء
ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» ترفع علم إيران، 18 أغسطس 2019، (فرانس برس)

قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، إن بلاده باعت النفط الذي كان بالناقلة التي أفرجت حكومة جبل طارق عنها بعد أن احتجزتها البحرية الملكية البريطانية لعدة أسابيع، وإن مالك الناقلة سيقرر وجهتها التالية، وفق وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية اليوم الإثنين، ولم يحدد الناطق هوية المشتري. 

وبعد إفراج جبل طارق عن الناقلة أدريان داريا، المعروفة سابقا باسم «غريس 1» يوم 18 أغسطس، قالت الولايات المتحدة إنها ستتخذ كل إجراء ممكن لمنعها من توصيل النفط إلى سورية، الذي كان السبب الأصلي المعلن لاحتجازها، في انتهاك للعقوبات الأميركية، وفق وكالة «رويترز».

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» تغير وجهتها إلى تركيا

وأظهرت بيانات الملاحة من رفينيتيف أيكون، اليوم الإثنين، أن الناقلة التي كانت محور أزمة بين واشنطن وطهران لم تعد مسجلة على أنها متجهة إلى تركيا، التي كانت وجهتها المحددة في مطلع الأسبوع.

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