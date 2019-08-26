بكين تبدي استعدادها لمواصلة المحادثات التجارية مع واشنطن

امرأة تتسوق من متجر أحذية مصنوعة في الصين في حي تشايناتاون بلوس انجليس، 24 أغسطس 2019، (فرانس برس)

أبدى كبير المفاوضين الصينيين الإثنين استعداده لمواصلة المحادثات مع واشنطن سعيا للتوصل إلى اتفاق تجاري رغم احتدام الحرب التجارية بين البلدين، وفق ما نقلت مجلة مالية.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، في كلمة «إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون»، بحسب ما أوردت مجلة «كايشين».

وتابع ليو وفق المصدر ذاته «إننا نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية» الذي لا يصب لصالح «أي من الصين والولايات المتحدة وشعوب العالم».

واحتدمت الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم الجمعة مع تهديد الصين برفع الرسوم الجمركية على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 75 مليار دولار.

وردت واشنطن على الفور بالإعلان عن زيادة أكبر مما كان مقررا في الرسوم الجمركية المشددة على المنتجات الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر ثم في ديسمبر.

كما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترا في أوساط الأعمال الأميركية إذ دعا الشركات إلى وقف التعامل مع الصين.

وردا على ذلك أكد ليو متحدثا في شونغكينغ (جنوب غرب) أن الصين تود «استقبال المستثمرين من العالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة».

ووعد بأن بكين ستواصل «إحلال أجواء مؤاتية للاستثمارات وحماية الملكية الفكرية (...) ومعارضة العراقيل التكنولوجية والحمائية»، وفق تقرير المجلة.

وتقترن الحرب التجارية الجارية بين البلدين منذ أكثر من عام بمواجهة على الصعيد التكنولوجي تتركز حول شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات التي تحتل المرتبة الثانية في العالم لشركات الهواتف النقالة. وتعتزم إدارة ترامب منع الشركات الأميركية من تزويد المجموعة بالمعدات للاشتباه بأنها تقوم بأنشطة تجسس لصالح بكين، وهو ما تنفيه هواوي.

وتندد واشنطن بالفائض الهائل في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين وتتهم بكين بفرض عمليات نقل تكنولوجيا قسرية على الشركات الأميركية وبالتعدي على الملكية الفكرية الأميركية.