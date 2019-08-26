جلسة مطوّلة من جولة المفاوضات التاسعة بين الأميركيين وطالبان

صورة نشرتها وزارة الخارجية القطرية لاجتماع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ووفد من طالبان في الدوحة في 26 فبراير 2019. (فرانس برس)

أعلن مصدر أميركي مطّلع، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أجرت الأحد مفاوضات في الدوحة حيث امتدّت جلسة المحادثات التي يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة لسحب القوات الأميركية من أفغانستان حتى المساء.

وقال المصدر الأميركي إن «المحادثات استؤنفت في وقت متأخر من صباح اليوم». وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن اليوم الثالث من الجولة التاسعة للحوار بين الطرفين والتي استمرّت إلى ما بعد الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش وصفها مصدر في طالبان بالواعدة.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تضع اللمسات الأخيرة على النقاط التقنية من اتفاق مع واشنطن في المحادثات التي تُعقد في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة القطرية الدوحة. قال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين، أمس السبت، «سيتم إبرام الاتفاق حين نتفق على هذه النقاط».

وتابع أن أي اتفاق يتم التوصّل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين عن دول جوار أفغانستان، إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة. وسيكون إبرام اتفاق بين واشنطن وطالبان تاريخيا بعد 18 عاما على الاجتياح الأميركي لأفغانستان لطرد الحركة من السلطة في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان بحلول الأول من سبتمبر، قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في الشهر ذاته والانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020. وتجرى المحادثات في الدوحة وسط استمرار أعمال العنف في أفغانستان.

وأكدت حركة طالبان السبت أنها قتلت سبعة من عناصر الجيش الأميركي في هجوم على قافلة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول. وقُتل جنديان أميركيان الأربعاء بنيران أسلحة خفيفة في ولاية فرياب (شمال) بحسب ما أعلن البنتاغون.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي إس»، اعتبر شاهين، أن وقع حصيلة القتلى سيكون إيجابيا على محادثات الدوحة.