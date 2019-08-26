جلسة مطوّلة من جولة المفاوضات التاسعة بين الأميركيين وطالبان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 12:17 صباحا
صورة نشرتها وزارة الخارجية القطرية لاجتماع بين المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ووفد من طالبان في الدوحة في 26 فبراير 2019. (فرانس برس)

أعلن مصدر أميركي مطّلع، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أجرت الأحد مفاوضات في الدوحة حيث امتدّت جلسة المحادثات التي يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة لسحب القوات الأميركية من أفغانستان حتى المساء.

وقال المصدر الأميركي إن «المحادثات استؤنفت في وقت متأخر من صباح اليوم». وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن اليوم الثالث من الجولة التاسعة للحوار بين الطرفين والتي استمرّت إلى ما بعد الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش وصفها مصدر في طالبان بالواعدة.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تضع اللمسات الأخيرة على النقاط التقنية من اتفاق مع واشنطن في المحادثات التي تُعقد في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة القطرية الدوحة. قال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين، أمس السبت، «سيتم إبرام الاتفاق حين نتفق على هذه النقاط».

وتابع أن أي اتفاق يتم التوصّل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين عن دول جوار أفغانستان، إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة. وسيكون إبرام اتفاق بين واشنطن وطالبان تاريخيا بعد 18 عاما على الاجتياح الأميركي لأفغانستان لطرد الحركة من السلطة في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتأمل واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان بحلول الأول من سبتمبر، قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في الشهر ذاته والانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020. وتجرى المحادثات في الدوحة وسط استمرار أعمال العنف في أفغانستان.

وأكدت حركة طالبان السبت أنها قتلت سبعة من عناصر الجيش الأميركي في هجوم على قافلة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول. وقُتل جنديان أميركيان الأربعاء بنيران أسلحة خفيفة في ولاية فرياب (شمال) بحسب ما أعلن البنتاغون.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي إس»، اعتبر شاهين، أن وقع حصيلة القتلى سيكون إيجابيا على محادثات الدوحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها