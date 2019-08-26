مصرع 7 أشخاص جراء اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق مايوركا

عناصر من الدفاع المدني في موقع التحطّم في مايوركا في 25 أغسطس 2019. (فرانس برس)

قضى سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء حادث اصطدام جوي بين مروحية وطائرة صغيرة الأحد فوق جزيرة مايوركا الإسبانية وتحطّمهما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت الحكومة الإقليمية لجزر الباليار في حسابها على «تويتر»، أن الطائرة والمروحية تحطمت في مدينة إينكا في وسط الجزيرة عند الساعة 13,35 (11,35 ت غ).

وأعلن ناطق باسم الشرطة مصرع جميع من كانوا على متن المروحية والبالغ عددهم خمسة أشخاص. كما أكد أن الطائرة الصغيرة كان على متنها شخصان لقيا مصرعهما. وتابع أن المروحية مسجّلة في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الطائرة والمروحية تحطّمتا في حقل. وأعلن الدفاع المدني أن الطائرة الصغيرة وهي من النوع الفائق الخفّة كان على متنها إسبانيان، فيما كان على متن المروحية ألمانيان مع طفليهما بالإضافة إلى طيّار إيطالي.

وأعلنت الحكومة الإقليمية في أرخبيل البليار «عدم وجود ناجين». وبحسب الصحف المحلية فإن الأسرة الألمانية كانت تقوم بجولة جوية فوق مايوركا.

وأعلنت رئيسة منطقة البليار فرانسينا أرمنغول الحداد الرسمي ثلاثة أيام في الأرخبيل. وقدّم رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز تعازيه لعائلات الضحايا وأعلن في تغريدة أنه «يتابع بقلق الأخبار الواردة من مايوركا».

وتُعتبر مايوركا وبقية جزر الباليار الإسبانية مقصدا سياحيا رائجا لدى الإسبان والسياح الأجانب، خصوصا في فصل الصيف.