مصرع سبعة أشخاص جراء اصطدام مروحية بطائرة صغيرة في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 09:33 مساء

قضى سبعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء حادث اصطدام جوي بين مروحية وطائرة صغيرة، الأحد، فوق جزيرة مايوركا الإسبانية وتحطمهما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتحطّمت الطائرة والمروحية في مدينة إينكا في وسط الجزيرة عند الساعة 13.35 (11.35 ت غ)، حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية لجزر الباليار، في حسابها على «تويتر»، وفق «فرانس برس».

وأعلن ناطق باسم الشرطة مصرع جميع مَن كانوا على متن المروحية، البالغ عددهم خمسة أشخاص. كما أكد أن الطائرة الصغيرة كان على متنها شخصان لقيا مصرعهما. وأوضح الناطق أن شخصين مع طفليهما كانوا على متن المروحية، بالإضافة إلى الطيار.

وتابع الناطق أن المروحية مسجَّلة في ألمانيا «لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن مَن كانوا على متنها ألمان»، مؤكدًا أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة جنسيات الضحايا. وقالت الشرطة إن الطائرة والمروحية تحطمتا في حقل.

وتعتبر مايوركا وبقية جزر الباليار الإسبانية مقصدًا سياحيًّا رائجًا لدى الإسبان والسياح الأجانب، خصوصًا في فصل الصيف. وقدم رئيس الوزراء الإسباني، بدرو سانشيز، تعازيه لعائلات الضحايا، وأعلن في تغريدة أنه «يتابع بقلق الأخبار الواردة من مايوركا».

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