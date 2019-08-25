فرنسا تنقذ 22 مهاجرًا في طريقهم إلى بريطانيا عبر بحر المانش

أنقذت فرنسا 22 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، على ما أعلنت السلطات البحرية الفرنسية الأحد.

وأعلنت في بيان أن «مركبًا شبه صلب يحمل 22 مهاجرًا» بينهم امرأة وطفل عُـثر عليه بعد أن «تقطعت بهم السبل» قبالة سواحل دانكيرك. وتابعت أنه تمت إعادة المهاجرين إلى دانكيرك، وليل الخميس الجمعة، تم إنقاذ 24 مهاجرًا في بحر المانش، وفق «فرانس برس».

ومن المقرر أن تناقش وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، المسألة مع نظيرها الفرنسي، كريستوف كاستانييه، بعد الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين العابرين للبحر. وتعد محاولات عبور بحر المانش خطيرة للغاية بسبب حركة الملاحة البحرية الكثيفة والتيارات القوية ودرجات الحرارة المتجمدة. وتنشر بريطانيا في القنال حاليًا ثلاث قطع من قوات خفر الحدود.

ومنذ يناير، أعادت بريطانيا إلى أوروبا أكثر من 65 شخصًا وصلوا إليها في شكل غير قانوني في مراكب صغيرة، حسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية.