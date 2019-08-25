ماكرون: «لا تفويض رسمي» من مجموعة السبع حول إيران و«سنتحرك كل بحسب دوره»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 02:14 مساء

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه لا يوجد «تفويض رسمي من مجموعة السبع» للتحدث مع إيران، وأن كل طرف «سيواصل التحرك بحسب دوره»، لكنه أشاد بتشارك أعضاء مجموعة السبع الأهداف نفسها. 

مجموعة السبع تكلف ماكرون مناقشة إيران وتوجيه رسالة إليها بشأن الاتفاق النووي

وقال ماكرون «مجموعة السبع ناد غير رسمي، لا نعطي تفويضاً رسمياً لأحد»، فيما أكد ترامب أنه لم يناقش مع نظرائه أية رسالة مشتركة إلى إيران، وفق وكالة «فرانس برس». 

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن سابقاً لقناة «إل سي إي» عن توافق بين دول مجموعة السبع حول الملف الإيراني.

ترامب: «لم أناقش توجيه رسالة مشتركة من قبل مجموعة السبع إلى إيران»

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