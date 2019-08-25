رئيس وزراء اليابان: التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية «تنتهك» قرارات الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 01:03 مساء

اعتبر رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مدينة بياريتس بفرنسا، اليوم الأحد، التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، وقال إنها «مؤسفة للغاية».

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وقال آبي على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع إن «إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية قصيرة المدى ينتهك بوضوح قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وكان يقف إلى جانب آبي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ناقضه الرأي قائلا إن التجربة ليست خرقا. وأضاف آبي «الأمر مؤسف للغاية بالنسبة لنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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