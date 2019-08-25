ترامب: «لم أناقش توجيه رسالة مشتركة من قبل مجموعة السبع إلى إيران»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 12:38 مساء

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، موافقته على رسالة مشتركة من قبل مجموعة السبع إلى إيران حول برنامجها النووي، كما أعلن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق.  

وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا: «لا لم أناقش ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس». 

مجموعة السبع تكلف ماكرون مناقشة إيران وتوجيه رسالة إليها بشأن الاتفاق النووي

وأضاف ترامب «سنقوم بمبادرتنا الخاصة لكن لا يمكن منع الناس من التكلم. إذا أرادوا التكلم، يمكنهم». ويتناقض هذا التصريح مع ما أعلنه الرئيس ماكرون في وقت سابق أن دول مجموعة السبع «اتفقت على ما ستقوله لإيران».

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