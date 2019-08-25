قادة مجموعة السبع يتفقون على «تفادي حيازة إيران السلاح النووي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 12:27 مساء
رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع خلال لقائهم في بياريتس (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، بأن قادة مجموعة الدول السبع اتفقوا على «تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقاش مع إيران وتوجيه رسالة إليها» لتجنّب التصعيد في المنطقة. 

وأوضحت المصادر نفسها أن رؤساء الدول والحكومات في مجموعة السبع أكدوا مجدداً أثناء مأدبة عشاء افتُتحت خلالها أعمال القمة في بياريتس في جنوب غرب فرنسا، أن هدفهم هو «تفادي حيازة إيران السلاح النووي»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وتتولى فرنسا القيام بالجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني الذي أُضعف جراء انسحاب الولايات المتحدة منه. وأشار المصدر إلى أن «قادة مجموعة السبع توافقوا حول نقطتين: لا نرغب في حيازة إيران السلاح النووي وأحد لا يرغب لا في زعزعة استقرار المنطقة ولا في التصعيد، بهدف تجنّب نزاع عسكري». وتابع «لتحديد المسار الأكثر فعالية لإجراء حوار» توافق القادة على تكليف الرئيس الفرنسي من دون الكشف عن عناصر المفاوضات التي اتفقوا عليها.

مجموعة السبع تكلف ماكرون مناقشة إيران وتوجيه رسالة إليها بشأن الاتفاق النووي

ماكرون الذي يؤدي دور الوسيط منذ أشهر ويلتقي بشكل منتظم الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدّم أمس السبت، إلى ترامب تسوية للخروج من المأزق، وعرض عليه خيار السماح لطهران «بتصدير جزء من نفطها لفترة محددة» مقابل التزامها مجدداً بعدم تخصيب اليورانيوم لحيازة السلاح النووي.

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، يطالب ترامب إيران بضمانات جديدة بشأن أنشطتها الدبلوماسية والعسكرية.

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