مقتل عنصرين من حزب الله ومقاتل إيراني في الغارات الإسرائيلية على سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 11:12 صباحا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن الغارات التي نفذتها إسرائيل مساء أمس السبت، في محيط دمشق، وقالت إنها استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات موالية لها، تسببت بمصرع مقاتلين اثنين من حزب الله اللبناني وثالث إيراني.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للإيرانيين وحزب الله في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشق أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، اثنين من حزب الله وثالث إيراني».

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