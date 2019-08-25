ترامب: احتمال التوصل «سريعا» إلى اتفاق تجارة «كبير جدا» مع بريطانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، احتمال التوصل «سريعا» إلى اتفاق تجارة «كبير جدا» مع بريطانيا.

وأشار ترامب متحدثا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا إلى «اتفاق تجارة كبير جدا، أكبر من (أي اتفاق بيننا) في أي وقت مضى»، وفق وكالة «فرانس برس».

ترامب: جونسون «الرجل المناسب لتنفيذ بركسيت»

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه مهامه في بريطانيا. وأعرب ترامب عن دعمه له واصفاً إياه بأنه «الرجل المناسب»؛ لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.