الجيش اللبناني: طائرتا الاستطلاع اللتان سقطتا في معقل حزب الله إسرائيليتان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 10:21 صباحا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا ليلا في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت هما طائرتا استطلاع إسرائيليتان.

وأورد في بيان أنه عند الثانية والنصف فجرا (23.00 ت غ) «وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت سقطت الأولى أرضا وانفجرت الثانية في الأجواء مسببة أضرارا اقتصرت على الماديات»، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله أنها كانت «مفخخة» وألحقت أضرارا بمركزه الإعلامي، وفق وكالة «فرانس برس».

حزب الله: إحدى الطائرتين المسيرتين كانت «مفخخة»

وفي وقت مبكر، اليوم الأحد، أفاد مسؤول في حزب الله اللبناني بأن طائرة مسيرة سقطت وأخرى انفجرت في معقل الحزب بضاحية بيروت الجنوبية، وجاء هذا الحادث بعد ساعات من شن إسرائيل غارات جوية على سورية.

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