كيم جونغ يشرف على تجربة منصة إطلاق صواريخ ضخمة جدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 01:16 صباحا

أشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على تجربة منصة «إطلاق صورايخ للعديد من متعددة فائقة الضخامة»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية.

وقال كيم جونغ أون، خلال شهوده تجربة مطلق الصواريخ ضخم الحجم، إنه «يتعين على كوريا الشمالية تكثيف تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات والضغط على هجوم من قبل قوات معادية، بحسب تقرير للوكالة الكورية الحكومية».

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفقا لوكالة «رويترز».

والصاورخان هما الأحدث في سلسلة من عمليات الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة، وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

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