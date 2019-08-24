روسيا تختبر صاروخين عابرين للقارات انطلقا من غواصتين في المحيط المتجمد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 04:22 مساء

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن موسكو اختبرت إطلاق صاروخين باليستيين من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس، السبت، ضمن تدريب قتالي.

وذكرت الوزارة أن الصاروخ سينيفا، العابر للقارات، الذي يعتمد على الوقود السائل انطلق من الغواصة تولا، بينما أطلقت الغواصة يوري دولجوروكي الصاروخ بولافا، وهو أحدث الصواريخ الروسية التي تستخدم وقودًا صلبًا، وفق «رويترز».

وأضافت أن الصاروخين بلغا هدفيهما بأحد مواقع التدريب في منطقة أرخانجيلسك الشمالية وفي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا. وقالت الوزارة: «أثناء عمليتي الإطلاق جرى التأكد من دقة الخصائص الفنية للصاروخين الباليستيين اللذين ينطلقان من غواصات، ومن كفاءة كل أنظمة صواريخ السفن».

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