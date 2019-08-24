أول رد أوروبي على تهديد ترامب بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، السبت، من أن الاتحاد الأوروبي سيرد إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي ردا على فرض باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا، «سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق...إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً، سيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه»، محذراً في الوقت نفسه بأن «الحروب التجارية سوف تؤدي إلى انكماش اقتصادي حول العالم»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».