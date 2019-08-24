إطلاق سراح موظف القنصلية البريطانية في هونغ كونغ الموقوف في الصين

ناشطون يرفعون صور الموظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ سايمون شينغ في 21 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أكدت عائلة موظف في القنصلية البريطانية في هونغ كونغ كان قد أوقف في الصين، السبت أنه عاد إلى المستعمرة البريطانية السابقة.



وكتبت عائلة سايمون شينغ على صفحتها على موقع فيسبوك أنه «عاد إلى هونغ كونغ»، موضحة أنه «سيحتاج إلى بعض الوقت للاستراحة».



وكان شينغ فقد في الثامن من أغسطس بعد توجهه إلى مدينة شينزن الواقعة على حدود هونغ كونغ. وأعلنت الحكومة الصينية بعد ذلك أنه موقوف لمدة 15 يوما لخرقه قانونا يتعلق بالأمن العام دون تحديد التهمة بدقة.



ورفضت عائلة الموظف الجمعة تقريراً نشرته إحدى وسائل الإعلام الحكومية الصينية بشأن اختفاء ابنها في الصين القارية مطلع أغسطس وأفاد أنّه أوقف لأنه «استعان بخدمة مومسات». وقال العائلة أن التقرير «ملفق».