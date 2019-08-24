إردوغان يتهم رؤساء البلديات المقالين بخدمة «إرهابيين»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اسطنبول في 3 آب/أغسطس 2019

دافع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، عن قرار حكومته إقالة ثلاثة رؤساء بلديات موالين للأكراد، اتهمهم بخدمة «إرهابيين»، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله في أنقرة «أيا يكن من يضع يده بيد الإرهاب، سنحمي السلطة المعطاة من الشعب ضمن أطر القانون حتى النهاية» وفق «فرانس برس».

وأضاف إذا كان رؤساء البلديات «يخدمون الإرهابيين بدلا من الشعب... فسنقيلهم».

وكان رئيس بلدية ديار بكر، عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين، أحمد تورك، ورئيسة بلدية، فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، أقيلوا من مناصبهم ليلة الأحد- الإثنين، بعد أن كانوا انتخبوا في 31 مارس، وذلك للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

وينتمي الثلاثة إلى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد.

وقد أدى قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة إلى تظاهرات في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، حيث استخدمت الشرطة هذا الأسبوع خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

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وعينت الحكومة رؤساء بلديات بدلا من الرؤساء الموقوفين.

وتتهم حكومة إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ العام 1984.

لكن الحزب ينفي أي ارتباط بحزب العمال.