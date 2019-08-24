الاقتصاد العالمي مهدد.. احتدام الحرب التجارية بين أميركا والصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) وبجانبه نطيره الصيني شي جينبينغ في بكين. (فرانس برس)

تبادلت الولايات المتحدة والصين الجمعة فرض رسوم جمركية عقابية ما زاد من حدة حرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم، باتت تهدد الاقتصاد العالمي برمته.



فقد زادت بكين الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار ردا على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من أغسطس. وما كان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الا ان ردا بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة اجمالية تبلغ 550 مليار دولار.



وأثار إعلان ترامب عن زيادة الرسوم الشكوك في فرص التوصل إلى تسوية سريعة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، والتي ستشمل بحلول نهاية العام جميع الواردات والصادرات المتبادلة بين البلدين تقريبا.

ترامب يرد بإجراءات انتقامية

واتهم ترامب الصين بـ«استغلال الولايات المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية الفكرية وأمور أخرى كثيرة»، وقال «يجب علينا تحقيق التوازن في هذه العلاقة التجارية غير المتكافئة».



وأعلن ترامب قراراته عبر سلسلة تغريدات كشفت عن زيادة الرسوم من 25 % إلى 30 %، على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار بدءا من الأول من أكتوبر.



كما زاد رسوما على بضائع بقيمة 300 مليون دولار كانت محددة بـ10 % ومقررا أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، لتصبح 15 %. وقال ترامب «ما كان يجب على الصين أن تفرض رسوما جديدة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار (لدوافع سياسية!)».