رئيس البرازيل يعتبر أن حرائق الأمازون لا تستوجب فرض عقوبات على بلاده

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا، 16 أغسطس 2019، (ا ف ب)

شدد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الجمعة، على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب الحرائق في منطقة غابات الأمازون.

وجاء هذا التلميح بعد تحذيرات فرنسية وايرلندية بإمكان وقف اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور التي تضم البرازيل والأرجنتين والأورغواي وباراغواي. وذلك جراء سياسات الرئيس البرازيلي المتعلقة بالبيئة.

وقال بولسونارو، في تصريحات مقتضبة لقناة تلفزيونية، «هناك حرائق غابات في كل العالم، ولا يمكن استخدام هذا الأمر كذريعة لفرض عقوبات دولية».

ومع دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتجاه مواجهة حرائق الأمازون بشكل عاجل وبحث المسألة خلال قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا يومي السبت والأحد، أشار الرئيس البرازيلي الى أن «بعض البلدان» ستدافع عن بلده خلال القمة.