سيول: كوريا الشمالية أطلقت «مقذوفين غير محددين» باتجاه البحر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 09:04 صباحا
تجرية صاروخية لكوريا الشمالية في مكان غير محدد، 16 أغسطس 2019، (فرانس برس)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الجمعة «مقذوفين غير محددين» باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، في أحدث عملية عسكرية لبيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي «قواتنا تقوم بتتبع الحركة في الشمال في حال حدثت عمليات إطلاق إضافية». 

وأفاد بيان صادر عن المقر الرئاسي في سيول بأن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعا بعد التجارب العسكرية الأخيرة للشمال.

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد الهجوم القاسي لبيونغ يانغ الجمعة على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حيث تم وصفه بأنه «سم قاتل» إثر تصريحات له حول استمرار الولايات المتحدة بفرض العقوبات «الأشد» على الشمال حتى نزع سلاحها النووي.

وأجرت الدولة النووية المعزولة تجارب على صواريخ متوسطة المدى  في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على المناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة، والتي تراها بيونغ يانغ بأنها مجرد تدريبات على غزوها.

واختتمت آخر مناورة مشتركة بين الجيشين الثلاثاء.

ووصلت المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن الى حائط مسدود منذ القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي في فبراير الماضي.

لكن في وقت سابق هذا الأسبوع، صرّح المبعوث الأميركي الخاص الى كوريا الشمالية ستيفن بيغون خلال زيارة له إلى سيول بأن الولايات المتحدة «جاهزة» للانخراط مجددا في المباحثات بمجرد صدور إشارة عن بيونغ يانغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»